Россия заявила о возможном возобновлении выплат в Совет Европы

Москва, , 14:48 — REGNUM Россия готова возобновить перечисления взносов в Совет Европы в полном объёме. Однако это произойдёт не раньше, чем будет выполнено одно условие. Такое заявление сделал директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Андрей Келин.

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Келин пояснил, что речь идёт о полном восстановлении России в её законных правах в СЕ. При этом глава департамента отметил, что Москва на стремится к конфронтации, а напротив открыта «для самого широкого взаимодействия с партнёрами».

«Ожидаем от них восстановления наших законных прав, после чего наши выплаты будут возобновлены в полном объеме», — приводит РИА Новости слова дипломата.

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Как сообщало ИА REGNUM, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили права голоса. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. По данным СЕ, задолженность России перед Советом Европы на сегодняшний день составляет порядка €60 млн.

Добавим, что в январе 2019 года заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко не исключил выхода России из ПАСЕ.