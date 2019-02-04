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Из России хотят уехать более 40% молодёжи

Общество

Опрос «Левада-центра»

Москва, 4 февраля 2019, 09:11 — REGNUM  Больше всего желающих (41%) уехать из России за границу на постоянное место жительство среди молодых людей)18−24 года). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Меньше всего хотят покинуть Родину люди старшего поколения (более 55 лет). Об этом заявили лишь 5% граждан.

В целом число желающих эмигрировать из РФ в последнее время не меняется и составляет 17% всех опрошенных.

Опрос проведен 13−19 декабря 2018 года по всероссийской выборке. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, подавляющее большинство граждан России (88%) не собираются покидать Родину.

На эту тему: Эмигрировать из России не собираются 88% граждан

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Идеология и патриотизм
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