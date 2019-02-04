Первые отставки после ареста Арашуковых произошли в Карачаево-Черкесии

с. Хабез, Карачаево-Черкесия, , 15:09 — REGNUM В Карачаево-Черкесии лишился должности глава администрации Хабезского района Беслан Байчоров. Его и заместителя главы Азамата Сидакова отправили в отставку, пишет 4 февраля «Кавказ Пост».

По данным издания, есть ли связь этих отставок с делом Арашуковых, пока неизвестно. Напомним, село Хабез стало широко известным на прошлой неделе в связи с арестом 30 января сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова — советника главы «Газпром Межрегионгаза». Это родное село Арашуковых. В Хабезском районе находится принадлежащий семье комплекс «Адиюх-Пэлас», кадры обысков из которого опубликовал Следственный комитет РФ.

В приемной главы администрации района на вопрос корреспондента ИА REGNUM об отставке Беслана Байчорова ответили, что не могут в настоящее время комментировать ситуацию. При этом секретарь потвердила, что Байчоров находится на рабочем месте, но занят — у него люди.

Напомним, Беслан Байчоров работал в должности главы администрации района с октября 2015 года. Он был избран на срок полномочий совета Хабезского муниципального района третьего созыва.

Кстати, и сам будущий сенатор Рауф Арашуков был главой Хабезского района. За 22-летнего молодого юриста в 2009 году проголосовали 98,7% избирателей района. В 2010 году он сложил полномочия в связи с избранием депутатом Народного собрания КЧР. В 2014—2015 годах Арашуков вновь становился главой района.