НАТО не может договориться с РФ, США похищают людей: Радио REGNUM

Москва, 25 января 2019, 17:00 — REGNUM
- Россия не приемлет вмешательство извне в кризис в Венесуэле;
- НАТО не удалось договориться с Россией;
- В Москве уверены, что США похищают граждан России по всему миру;
- В Литве заявили о слабеющем внимании Запада к Киеву;
- В Госдуме рассказали о «смартфонной амнистии».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1098.
Читайте ранее в этом сюжете: Литва готова к блэкауту, США — к новым санкциям против РФ: Радио REGNUM