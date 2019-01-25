США похищают граждан России по всему миру — МИД РФ

Москва, , 15:36 — REGNUM Гражданам России, собирающимся выехать за границу, следует взвесить риски, принимая во внимание возможность преследования со стороны правоохранителей и спецслужб США. Об этом сообщает 25 января пресс-служба МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что с 2008 года спецслужбы США арестовали по всему миру уже 46 граждан РФ, в том числе семь эпизодов зафиксированы в 2018 году.

«Американские спецслужбы не только прибегают к провокациям против наших граждан, но и идут на откровенные похищения», — добавили в МИД РФ.

Также в заявлении говорится что арестованные граждане России в США подвергаются предвзятому отношению со стороны следствия и судов. Отмечается, что для «выбивания» показаний российским гражданам применяются прямые угрозы, жесткие условия содержания и «меры психологического воздействия».

В то же время в МИД России напомнили, что после закрытия властями США генконсульств РФ в Сиэтле и Сан-Франциско у российских дипломатов серьезно ограничены возможности для оказания консульской поддержки соотечественникам, попавшим в тюрьмы США на западном побережье страны.