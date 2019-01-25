Генсек НАТО: переговоры с Россией были полезны, договориться не удалось

Брюссель, , 15:04 — REGNUM Прошедшее в Брюсселе заседание Совета Россия — НАТО было полезным, однако договориться по ключевым вопросам так и не удалось, заявил на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Стенограмма его выступления опубликована на сайте военной организации.

«Это была успешная, полезная и профессиональная встреча, на которой мы обсудили две важные темы: Украину и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», — подчеркнул Столтенберг.

Также генсек НАТО добавил, что по обоим этим вопросам достичь взаимопонимания не удалось. В то же время он отметил, что проблемы нужно обсуждать «для повышения предсказуемости и снижения рисков».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что на заседании Совета Россия — НАТО российская сторона обязательно поднимет вопрос об американских ракетных системах, нарушающих требования ДРСМД.

Читайте также: МИД РФ: Россия поставит перед НАТО вопрос о нарушениях ДРСМД Вашингтоном