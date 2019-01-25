Грибаускайте сказала Порошенко о слабеющем внимании Запада к Украине

Берн, , 13:49 — REGNUM

Президент Литвы Даля Грибаускайте во время экономического форума в Давосе провела встречу с президентом Украины Петром Порошенко, во время которого сказала, что внимание международной общественности к Украине «ослабевает», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 января.

Грибаускайте подчеркнула, что, «несмотря на уменьшение внимания мирового сообщества к Украине, Литва всегда будет последовательным и твердым сторонником этого государства, самым сильным голосом, консолидирующим политическую поддержку этому государству и стремлению его народа создавать европейское будущее». Слова Грибаускайте цитирует её пресс-служба.

Напомним, Литва поставляет на Украину боеприпасы и стрелковое оружие, солдаты ВСУ проходят лечение в Литве, а литовские военные инструкторы обучают украинскую армию как в Литве, так и на Украине. Кроме прочего в Литве регулярно ведётся сбор средств, которые направляются на нужды украинских военных, а отдельные организации закупают спецсредства, в том числе и оптику для снайперских винтовок.