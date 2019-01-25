Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Венесуэле

Москва, , 15:11 — REGNUM Сегодня, 25 января, президент РФ Владимир Путин провел совещания с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня, сообщается на сайте Кремля.

В частности, глава государства и члены Совыбеза обменялись мнениями о ситуации в Венесуэле. На совещании подтверждена позиция России о недопустимости какого-либо вмешательства извне во внутреннюю политику этой страны.

Также на совещании обсуждалась ситуация в Сирии. Кроме того, президент России рассказал членам Совбеза о переговорах с президентами Японии и Турции.

Читайте также: Путин в беседе с Мадуро поддержал законные власти Венесуэлы

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что развитие политического кризиса в республике было спровоцировано грубым внешним вмешательством.

Подробнее: В Кремле рассказали, просил ли Мадуро помощи у Путина