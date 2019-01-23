Законен ли «налог на мусор» в РФ и почему подорожала крупа: Радио REGNUM

Москва, 23 января 2019, 08:00 — REGNUM
- Рейс «Сургут — Москва» захватил уроженец Ростовской области;
- Законность «налога на мусор» проверит Генпрокуратура;
- В два раза сокращена закупка валюты для Минфина;
- В России продолжают дорожать крупы;
- По делам о липовых начислениях долгов за газ в Дагестане начались аресты.
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Читайте ранее в этом сюжете: Генно-модифицированные дети – честолюбие или прорыв? Радио REGNUM