Генпрокуратура проверит законность «налога на мусор»

Москва, , 15:09 — REGNUM Комитет Госдумы по экологии запросит у Генпрокуратуры и правительства РФ информацию о законности скрытого налогообложения граждан в виде платы за обращение с отходами, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

С поручением нижней палате парламента обратились депутаты фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и Олег Николаев. Депутаты отмечают, что по закону, плата за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) теперь переведена из состава жилищных услуг в разряд коммунальных. Это накладывает на граждан дополнительные обязанности по обезвреживанию и захоронению таких отходов. При этом, уверены авторы проекта поручения, плату за эти процедуры вполне можно считать «скрытым налогом за негативное воздействие окружающей среды от коммунальных отходов».

Для этого есть две причины — обезвреживание и захоронение отходов не является коммунальной услугой, так как оказывают влияние на все общество, в то время как любая коммунальная услуга всегда индивидуальна. Кроме того, за нарушение деятельности по обезвреживанию и захоронению отходов возникает не гражданско-правовая, а административная ответственность.

«Таким образом, обязательный платеж за обезвреживание и захоронение отходов, отвечает указанным признакам налога, поэтому фактически является скрытым видом налога», — отмечают авторы проекта протокольного поручения.

Большинство депутатов поддержали такую позицию своих коллег и поручили комитету Госдумы по экологии запросить информацию у Генпрокуратуры и правительства РФ. В частности, комитет уточнит, насколько законно включать в состав коммунальной услуги работы по обезвреживанию и захоронению отходов и возлагать ответственность за оплату этой работы на граждан.