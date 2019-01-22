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В Дагестане начались аресты по делам о липовых начислениях долгов за газ

Общество

Заключены под стражу экс-начальник пункта абонентской службы Каякентского района и его подельник

Махачкала, 22 января 2019, 14:51 — REGNUM  В Дагестане продолжаются расследования уголовных дел по фактам незаконных сборов денежных средств с населения за потреблённый газ. По одному из них задержаны и заключены под стражу бывший начальник пункта абонентской службы компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» в Каякентском районе и его знакомый, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, что с февраля по декабрь 2018 года контролеры абонентского пункта в составе организованной группы занимались необоснованным начислением долгов. Липовые задолженности оформлялись на счета добросовестных потребителей газа либо на дублирующие и обезличенные лицевые счета, по которым заведомо отсутствовали плательщики. Подобным мошенническим путём подозреваемые пытались скрыть потери и хищения газа.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Карабудахкентском районе Дагестана прокуратура выявила более 422 млн рублей начислений липовых задолженностей за газ. Перед этим прокурор Дагестана Денис Попов на совещании у главы республики Владимира Васильева рассказал о систематических начислениях липовых долгов со стороны ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в целях сокрытия потерь и хищений и мошеннических схем сотрудников компании.

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