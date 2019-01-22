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Рейс «Сургут — Москва»: захватчиком оказался уроженец Ростовской области

Происшествия

41-летнему Павлу Ш. грозит до 12 лет лишения свободы

Ханты-Мансийск, 22 января 2019, 20:21 — REGNUM  Мужчина, который 22 января захватил борт «Аэрофлота», следовавший из Сургута в Москву, оказался уроженцем Ростовской области. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

В Ханты-Мансийский округ уроженец Ростовской области переехал в начале 2000-х. Известно, что он не раз привлекался по административным статьям за пьянство, не выплату алиментов и порчу имущества, сообщает Life.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об инциденте в небе стало известно около 13:30. В различных Telegram-каналах появилась информация о том, что мужчина потребовал от экипажа борта, следовавшего из Сургута в российскую столицу, развернуть воздушное судно и совершить посадку в Афганистане. Всё это сопровождалось угрозой применения оружия, которое, по словам захватчика, у него имелось при себе.

Командир экипажа принял решение посадить лайнер в аэропорту Ханты-Мансийска, якобы для дозаправки. Но злоумышленника здесь уже ожидала группа захвата.

В ходе задержания выяснилось, что мужчина не был вооружён. Кроме того, известно, что злоумышленник был сильно пьян.

Пассажиры рейса всё-таки прилетят в Москву, за ними выслан резервный самолёт. В пункт назначения они прибудут лишь ночью.

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Попытка угона самолета Сургут — Москва 22.01.2019
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