ЦБ РФ в два раза сократил закупку валюты для Минфина

Москва, , 14:55 — REGNUM Банк России 18 января приобрёл валюту для Минфина на 7 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Минфин РФ направит на закупку валюты еще 366 млрд рублей

До этого в период с 15 по 17 января включительно было совершено три операции на сумму 15,6 млрд рублей ежедневно.

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Как сообщало ИА REGNUM, после приостановки в конце августа 2018 года ЦБ с 15 января 2019 года возобновил покупки валюты для Минфина года.

Добавим, что с 15 января по 6 февраля регулятор планирует закупить валюту в объёме почти 266 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объём покупки в этот период должен был составить 15,6 млрд рублей.

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