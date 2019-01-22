США нацелились на российские системы ПВО, ПМР – на Москву: Радио REGNUM

Москва, 22 января 2019, 11:00 — REGNUM
- Уничтожать российские системы ПВО учатся американские лётчики;
- Испания сократит государственное присутствие в Каталонии;
- В МИД РФ уверяют, что представительство ПМР в Москве не меняет позицию России;
- Ростовские шахтёры готовы снова голодать;
- В Петербурге «Метрострой» предупредил об угрозе техногенной катастрофы.
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