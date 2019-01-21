Ростовские шахтёры заявили о готовности снова голодать

Гуково, Ростовская область, , 16:19 — REGNUM В Ростовской области горняки обанкротившейся компании «Кингкоул» готовы объявить голодовку. В акции протеста примут участие шесть человек. Об этом информирует ряд интернет-изданий со ссылкой на члена инициативной группы шахтёров Валерия Дьяконова.

Четверо мужчин и две женщины хотят добиться выплаты долгов по зарплате и выдачи гуманитарного угля.

ИА REGNUM напоминает, что акции протеста угледобытчики устраивают регулярно на протяжении нескольких лет. Трудовой конфликт практически сошёл на нет только в 2017 году, когда шахтёрам обанкротившейся угледобывающей компании «Кингкоул» было выплачено свыше 310 млн рублей. Задолженность по зарплате была погашена более чем перед 3 тыс. работников предприятия.

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В конце 2018 года донские шахтёры вновь заявили о себе. Горняки требуют от властей положенного им гуманитарного угля. Чтобы перезимовать, гуковчанам не хватает топлива.

«Власти отчитались о выдаче 910 тонн угля, но на самом деле мы получили только 610 тонн. Нам привозили после этого горные породы, но мы отказались от этого пайка, так как надо быть дилетантом, чтобы этим углём топить печь», — отмечал ранее Дьяконов.

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