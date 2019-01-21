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Американские летчики учатся уничтожать российские системы ПВО

Политика

По мнению военных США, стилизованная или реальная боевая техника вероятного противника в данных тренировках добавляет реализма

Американские летчики учатся уничтожать российские системы ПВО
Иллюстрация: Dvidshub.net
Apache на Southern Strike 19

Вашингтон, 21 января 2019, 18:54 — REGNUM  По информации военного новостного ресурса Defence Blog, американские пилоты проводят свои тренировки по мишеням, которые представляют из себя макеты российских комплексов ПВО.

В частности, подобные действия недавно проводились в ходе учений Southern Strike 19 («Южный удар 19»). Их проводила Национальная гвардия штата Миссисипи. На учениях Southern Strike, как правило, отрабатывается проведение крупномасшабных, обычных и специальных операций.

По результатам учений было сделано видео, на котором в качестве мишеней служат макеты российских комплексов ПВО «Оса» и «Тор», а также бронетранспортер БТР-80. Пилоты вертолетов AH-64 Apache в тренировочном лагере Шелби отрабатывали способы преодоления системы ПВО и способы уничтожения российских средств противовоздушной обороны.

По мнение военных США, стилизованная или реальная боевая техника вероятного противника в данных тренировках добавляет реализма. Кроме того, по их мнению, с окончанием Холодной войны часть боевых навыков была утеряна, т.к. необходимость в проведении наземных операций уменьшилась.

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Вооруженные силы США
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