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Оправдания МИД РФ: Представительство ПМР в Москве не меняет позицию России

Политика

Представительство Приднестровья зарегистрировано в Москве, как общественная организация

Москва, 22 января 2019, 03:42 — REGNUM  Представительство Приднестровской Молдавской Республики в Москве будет работать в формате общественной организации — Фонд развития социальных и культурных связей «Приднестровье». Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ, передает ИА REGNUM.

В ведомстве добавили, что такая общественная организация недавно зарегистрирована Минюстом России. «Подобные структуры учреждались в Москве и ранее. Мы исходим из того, что в соответствии с уставом этой новой организации предметом ее деятельности является: содействие в налаживании социально-культурных, социально-экономических связей; поддержание прямых контактов в Москве, взаимодействие с общественными организациями; сохранение и развитие культуры народов Приднестровья и ее интеграции в российскую и мировую культуру и с этой целью организация печатных изданий и выставок».

«Хотелось бы подчеркнуть, что открытие Фонда «Приднестровье» не меняет принципиальную позицию Российской Федерации по приднестровскому урегулированию», — заявили в МИД России.

Представительство начнет работу 22 января. Оно откроется на Новом Арбате, у Дома книги, а его целью, как заявили в Тирасполе, станет защита интересов приднестровских граждан, находящихся в России.

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Российско-приднестровские отношения
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