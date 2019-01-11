США обещают продолжить жёсткий курс санкций против России

Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Санкционная политика США в отношении России при нынешнем президенте Дональде Трампе значительно более жёсткая, чем при предыдущих администрациях Белого дома. Об этом по итогам закрытого брифинга с членами палаты представителей конгресса США, на котором обсуждался вопрос снятия санкций с трёх российских компаний, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, пишет газета The Hill.

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Он также отметил, что проводимая в отношении Москвы санкционная политика продолжится и дальше.

«Нынешняя администрация более жесткая по отношению к России и ввела больше антироссийских санкций, чем прежние, и мы будем продолжать это делать», — сказал министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году США и ряд других западных государств ввели в отношении России санкции в связи событиями на Украине и вхождением полуострова Крым в состав РФ. Ограничительные меры регулярно продлевались, а чёрные списки предприятий, организаций и попавших в «немилость» Вашингтона граждан России, периодически расширялись и пополнялись. Осенью 2018 года в госдепе США заявили о подготовке Вашингтоном новых антироссийских санкций за так называемое «дело Скрипалей». Предыдущие ограничительные меры в отношении Москвы были введены 27 августа 2018 года.

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