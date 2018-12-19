США ввели санкции против четырёх российских СМИ

Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Под новые односторонние санкции Вашингтона против России попали четыре средства массовой информации, следует из распространённого 19 декабря сообщения министерства финансов США.

Согласно пресс-релизу, санкции введены в отношении изданий «Экономика сегодня», «Невские новости» и «Федеральное агентство новостей» (ФАН).

По мнению американских властей, все они связаны с компанией LLC Concord Management and Consulting, в отношении которой Вашингтоном ранее уже были введены санкции из-за «вмешательства в выборы» и ситуации на Украине.

Кроме этого, под санкции попал интернет-ресурс USA Really, который власти США связывают с «Федеральным агентством новостей».

Всего под новые санкции Соединённых Штатов попали 18 российских граждан и четыре юридических лица.

Читайте ранее в этом сюжете: США ввели санкции против «отравителей» Скрипалей