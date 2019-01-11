Минфин США подтвердил намерение снять санкции с «Русала» и En+

Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Запланированная отмена санкции США в отношении трёх российских компаний — En+, «Русал» и «Евросибэнерго», подконтрольных бизнесмену Олегу Дерипаске, состоится, однако сроки снятия ограничений будут перенесены. Об этом заявил министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин, подтвердив ранее озвученное намерение ведомства о снятии санкций с этих компаний, пишет агентство Вloomberg.

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Это заявление было сделано после встречи с конгрессменами, которые призывали пересмотреть решение об экономических ограничениях. Компании обязались обеспечить минфину «беспрецедентный уровень прозрачности» в отношении своих финансовых операций.

Снятие ограничений может вступить в силу уже с 19 января, если конгресс США не заблокирует их. При этом сам Дерипаска останется в санкционном списке.

Как сообщает агентство, Мнучин заявил журналистам о возможном переносе срока после общения с конгрессменами. На этой встрече он подтвердил решение своего ведомства об отмене санкций.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 2018 года минфин США объявил о новых санкциях против России. В числе компаний и граждан, попавших под ограничительные меры, оказался «Русал» и его владелец Олег Дерипаска. Также в чёрный список вошли «Евросибэнерго» и «En+».

Позднее Вашингтон заявил, что США могут снять ограничительные меры с компании «Русал», если Дерипаска откажется от контроля над ней. Что бизнесмен и сделал, сократив долю своего участия в капиталах указанных предприятий. 19 декабря американский минфин заявил, что выведет компании из-под санкций. Однако председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США потребовал от минфина отложить прекращение действия санкций, «пока не будут даны ответы на вопросы парламентариев».

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