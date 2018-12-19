США готовят второй пакет санкций против РФ по «делу Скрипалей»

Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Власти Соединенных Штатов на сегодняшний день продолжают готовить второй пакет антироссийских санкций в связи с отравлением в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля с дочерью Юлией. Об этом 18 декабря заявил журналистам представитель госдепа США.

По словам представителя американского дипломатического ведомства, администрация США никогда не объявляет заранее о том, какие именно ограничения будут введены.

«Это то, что мы продолжаем рассматривать, и то, по поводу чего мы хотели бы быть уверенными, что мы сделаем это правильно», — цитирует его словам РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон в связи с инцидентом в Солсбери намерен действовать в соответствии с законом о нераспространении химического оружия, который требует введения дополнительных санкций против России.

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