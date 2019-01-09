Блокировка санкций против России – «палки в колёса» Трампу: мнение

Москва, , 14:26 — REGNUM Решение демократов в сенате США о блокировке санкциях против России обусловлено не большой любовью к России и стремлением наладить отношения между Вашингтоном и Москвой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

А в первую очередь, по мнению эксперта, желанием вставить палки в колеса президенту Трампу, который требует утвердить в полном объеме финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

«Из-за этого республиканцы и демократы в декабре 2018 года так и не смогли утвердить параметры временного бюджета правительства США. И на данном этапе работа большинства заокеанских государственных структур частично заморожена», — пояснил Дроздов.

Как сообщает ИА REGNUM, 9 января 2019 года в сенате США заблокировали закон о санкциях против России, Сирии и Ирана. В законопроекте три страны обвиняется в нанесении авиаударов по мирному населению и гражданским объектам.

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