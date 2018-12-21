Украина готовится к вторжению РФ, КНР испытывает ракеты: Радио REGNUM

Москва, 21 декабря 2018, 08:00 — REGNUM
- Гибралтар окажется в изоляции в случае «жесткого Брексита»;
- Президент Украины обвиняет Россию в подготовке к вторжению;
- ВМС КНР испытали баллистическую ракету подводного базирования;
- Против турецкой военной операции протестует население северо-востока Сирии;
- Россия поднялась в рейтинге Forbes по ведению бизнеса.
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Читайте ранее в этом сюжете: РФ нужен прорыв и надёжное место «равной среди равных»: Радио REGNUM