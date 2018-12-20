Население северо-востока Сирии протестует против турецкой военной операции

Дамаск, , 17:44 — REGNUM В сирийских городах Эль-Хасаке, Камышли и Аль-Букемаль местные жители проводят массовые демонстрации, протестуя против турецкой военной операции на северо-востоке Сирии, сообщает 20 декабря РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По информации агентства, сирийцы не желают становиться беженцами в случае военных действий в их городах. Кроме того, они несогласны с любым турецким присутствием на территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, угрозы властей Турции начать военную операцию против отрядов самообороны сирийских курдов (YPG) совпали с объявлением США о выводе своих военных контингентов из этих сирийских регионов.

Напомним, ранее сирийские курды получали от США не только оружие и инструкторов, но и воздушную поддержку на поле боя. Ряд СМИ в США опубликовал сообщения о том, что Пентагон пытался отговорить президента Трампа от вывода войск из Сирии, мотивируя это тем, что сирийские курды останутся беззащитными перед турецкой армией.

Кроме того, запрещенная в Турции «Рабочая партия Курдистана» уже пообещала жесткий ответ на турецкую военную операцию против курдских отрядов на сирийской территории к востоку от Евфрата.

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