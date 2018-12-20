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ВМС Китая испытали баллистическую ракету подводного базирования

Техника

Испытания межконтинентальной ракеты JL-3 «Цзюйлан-3» стали первыми лётными тестами для ракет этой модификации

Пекин, 20 декабря 2018, 19:01 — REGNUM  Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая провели испытательный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты подводного базирования JL-3 «Цзюйлан-3», сообщает 20 декабря The Washington Free Beacon.

Издание утверждает, что сообщения о запуске подтверждены данными системы предупреждения о ракетном нападении.

Согласно данных этой системы, запуск был произведен из акватории Бохайского залива Желтого моря с борта дизель-электрической подлодки «Тип 032». Поскольку максимальная глубина Бохайского залива не превышает 40 метров, издание считает, что это является одним из условий лётных испытаний новых китайских ракет.

Отмечается, что речь идет об испытаниях ракеты, являющейся морским вариантом межконтинентальной ракеты «Дунфэн» DF-31, способной достичь территории США. Ракета несет до 10 ядерных боеголовок с индивидуальным наведением, что затрудняет противодействие американских систем противоракетной обороны.

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