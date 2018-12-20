В случае «жесткого Брексита» Гибралтар окажется в изоляции

Мадрид, , 19:04 — REGNUM «Хочешь мира — готовься к войне», — месяцами говорили представители европейских политических структур. Сперва вполголоса — чтобы прикрыть себе тыл и надавить на вторую сторону — однако теперь, когда часы отсчитывают последние удары до Брексита, говорят куда громче, настаивая на неотложности угрозы, пишет сегодня, 20 декабря, испанское издание El Mundo.

В этот четверг, 20 декабря, когда до разрыва Великобритании с Евросоюзом едва ли остается 100 дней, Еврокомиссия обнародовала свой последний пакет чрезвычайных мер на случай, если 29 марта соглашения с Соединенным королевством все-таки не будет. По словам главы комиссии Жан-Клода Юнкера, такая возможность сулит катастрофу, и по-настоящему к ней даже отдаленно никто не готов.

В пакет входят 14 мер в области финансовых услуг, воздушных перевозок, таможни, а также политики в отношении климатических изменений. Именно в этих сферах отсутствие соглашения насчет Брексита «может вызвать сильные потрясения для граждан и предприятий». Все эти решения носят временный характер, а период их действия в целом не превышает 12 месяцев.

Кроме того, они не решают вопрос с Гибралтаром и, как объяснил Брюссель, «никоим образом не смогут смягчить глобальные последствия отсутствия договоренности, как не сумеют хоть как-то компенсировать недостаточную подготовленность заинтересованных сторон или в полной мере заменить плюсы членства в Союзе и условия возможного переходного периода».

Ситуация с Гибралтаром является уникальной. В коридорах власти, экспертных кругах и средствах массовой информации прямо намекают: то, что справедливо для Великобритании, к ее заморскому региону применять нельзя. Причин тому две. Во-первых, начиная с апреля в Соединенном королевстве, а значит и на Гибралтаре, перестанут действовать правовые нормы европейского сообщества. Во-вторых, чрезвычайный план действий Брюсселя рассчитан на то, чтобы избежать катастроф и серьезного экономического ущерба для ЕС, а к зоне Гибралтара он не относится. Такое положение дел может обернуться драмой для региона.

Дело в том, что территория, которую Европейская комиссия раньше заставляла возмещать недостачу налогов, достигающую 100 млн евро и возникшую из-за предприятий, нелегально пользующихся преференциями в рамках налоговой системы, окажется еще более изолированной, чем сейчас — в критической ситуации и в ряде областей просто брошенной на произвол судьбы.

Всё, что касается ежедневного торгового обмена, признания прав трудящихся и провоза товаров, будет зависеть от хороших отношений Гибралтара с Испанией. А без соглашения о Брексите потеряют свою легитимность протокол и пять двухсторонних меморандумов о взаимопонимании, подписанных в прошлом месяце.