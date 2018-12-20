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Россия поднялась в рейтинге стран по ведению бизнеса по версии Forbes

Экономика

По сравнению с прошлогодним рейтингом Россия поднялась на три строчки и заняла 55-е место

Россия поднялась в рейтинге стран по ведению бизнеса по версии Forbes
Борис Кустодиев. Купчиха за чаем. 1916

Москва, 20 декабря 2018, 18:16 — REGNUM  Россия заняла 55-е место в рейтинге стран по условиям ведения бизнеса в 2018 году, опубликованном 20 декабря американским журналом Forbes.

По сравнению с предыдущим рейтингом Россия улучшила свои позиции на три строчки.

Как указывают составители рейтинга «сочетание падения цен на нефть, международных санкций и структурных ограничений подтолкнуло Россию к глубокой рецессии в 2015 году, когда ВВП упал почти на 2,8%».

Отмечается, что спад в российской экономике продолжался до 2016 года, когда ВВП сократился ещё на 0,2%, но в 2017 году он «был обращен вспять, так как мировой спрос увеличился».

Издание также обращает внимание на то, что в последнее время в России возросла государственная поддержка импортозамещения «в попытке диверсифицировать экономику за счет отказа от добывающих отраслей».

Тройку лидеров рейтинга составили Великобритания, Швеция и Гонконг. В топ-10 вошли также Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.

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Международные экономические рейтинги
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