Россию пригласили на разговор в Брюссель через Twitter: Радио REGNUM

Москва, 19 декабря 2018, 11:00 — REGNUM
- Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на разговор по газовому транзиту;
- Увольнения пройдут на недостроенном заводе по производству МОКС-топлива в США;
- Президент России подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют;
- Из-за страха новых санкций в новогодние каникулы ГД ускорила редомициляцию;
- Законодательное собрание Севастополя выразило недоверие вице-губернатору.
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