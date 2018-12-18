ГД ускорила редомициляцию из-за страха новых санкций в новогодние каникулы

Москва, , 19:10 — REGNUM Поправки в законопроект о международных холдинговых компаниях, которые Госдума оперативно приняла во втором чтении, необходимы для того, чтобы защитить российские компании от санкций, которые возможны в новогодние каникулы. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе брифинга, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Речь идет о поправках, которые были внесены в Налоговый кодекс. Первоначально законопроект был направлен на освобождение от уплаты госпошлины уполномоченного по правам ребенка, однако ко второму чтению профильный комитет внес в документ поправки, которые не связаны с концепцией законопроекта, но также вносят изменения в Налоговый кодекс. Параллельно коррелирующие поправки были внесены в закон о международных компаниях, который изначально уточнял правила работы резидентов свободной экономической зоны в Крыму. Оба законопроекта приняты во втором, решающем чтении. Депутаты планируют окончательно принять законы уже завтра, 19 декабря.

Законопроекты прописывают правила так называемой редомициляции — другими словами, процедуры перерегистрации компании из одной юрисдикции в другую. Летом Госдума приняла закон, согласно которому в РФ появляются «внутренние офшоры» — специальные административные зоны (САР) на островах Русский и Октябрьский. Налоговый режим в САРах льготный, а регистрироваться там могут только иностранные компании. Так, например, о своем желании зарегистрироваться в САР на острове Октябрьский одной из первых заявила компания En+ Олега Дерипаски (а также подконтрольный ей «РусАл»), подпавшего под антироссийские санкции.

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Принятые во втором чтении законопроекты прописывают правила перерегистрации компаний в юрисдикции РФ. Как отметил в беседе с журналистами Андрей Макаров, они необходимы для процесса редомициляции в стране.

«Это касается совершенствования механизма перехода российских предприятий в российскую юрисдикцию. Мы принимали закон о редомициляции и обсуждали, что закон абсолютно новый и для нас это новое понятие. И придется, безусловно, многие вещи править», — напомнил Макаров.

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По его словам, подобный законопроект ранее уже был внесен на рассмотрение депутатами, однако они приняли решение ускорить процесс и внести основные положения в те инициативы, которые уже приняты в первом чтении.

«Почему это понадобилось сделать так быстро? На самом деле можно было рассматривать его в обычном порядке, но мы, в первую очередь, правительство видит те риски, которые связаны с активизацией темы санкций», — заявил Макаров.

По его словам, ни одна из российских компаний сегодня не может быть уверена в том, что санкции ее не коснутся, поэтому необходим механизм, который подстрахует российский бизнес.

«Отсутствие механизма перехода в российскую юрисдикцию будет создавать риски для наших компаний в случае внезапного принятия санкций. Это будет просто попытка обвалить стоимость акций наших компаний. И это реальные риски, которые оценивались. Именно поэтому к нам обратилось правительство с просьбой ускорить рассмотрение тех норм, которые предлагались», — заявил Макаров.

По его словам, такое решение было необходимо принять в преддверии новогодних праздников.

«Очень опасно оставлять ситуацию неурегулированной на новогодние каникулы, когда окажется, что примерно практически две недели не будет заседать Госдума, и мы просто физически не сможем отреагировать на какие-то вещи», — подчеркнул Макаров.

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