Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют

Москва, , 16:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле», наделяющие Банк России правом контролировать размещение на улицах информации о курсах иностранных валют. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно новой редакции закона, ЦБ устанавливает требования к размещению кредитными организациями информации о курсах иностранных валют по отношению к рублю или кросс-курсах иностранных валют при купле-продаже валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.

Пролоббировавший принятие закона ЦБ аргументировал необходимость изменений наличием на рынке большого числа незаконных точек обмена валюты, принадлежащих неизвестным физическим лицам, а не уполномоченным банкам. Курс в таких обменных точках зачастую существенно отличается от курса в банках, что, по мнению регулятора, приводит к недобросовестной конкуренции. Теперь ЦБ сможет лишить валютные пункты возможности рекламировать свои условия обмена.

Поправки были приняты Государственной думой 5 декабря и одобрены Советом Федерации 11 декабря 2018 года.