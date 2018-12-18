Еврокомиссия приглашает Россию и Украину к диалогу о газовом транзите

Брюссель, , 22:58 — REGNUM 16 декабря вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович пригласил представителей России и Украины в Брюссель для проведения в январе 2019 года очередной консультационной встречи по вопросам транзита российского газа.

Правда, приглашение трудно назвать официальным — Шефчович разместил запись о предполагаемой встрече в своем Twitter, как это становится все более популярным у европейских политиков. По словам Шефчовича, он надеется, что во встрече примут участие не только политики, но и представители коммерческих компаний. По умолчанию «политиками» еврокомиссар называет министров энергетики двух стран, под «представителями коммерческих компаний» — руководителей Газпрома и «Нафтогаза». Ранее о предполагаемой встрече высказывался и министр энергетики России Александр Новак, но при этом дата предполагаемой встречи пока так и не назначена.

Экспертные технические трехсторонние консультации прошли в начале и в середине сентября, первая встреча, в которой принимали участие Марош Шефчович и министры энергетики, состоялась летом, но никаких результатов не принесла и не могла принести — стороны обменялись мнениями. Еврокомиссар и представители Украины подчеркнули, что они считают необходимым сохранить украинский транзит, Александр Новак и Алексей Миллер со своей стороны заявили, что вопрос только в объемах транзита и в условиях, которые сможет предложить украинская сторона.

Помимо прошедших технических консультаций с момента летней встречи произошел целый ряд событий, который позволяет надеяться на достижение компромисса. В октябре руководитель «Газпром Экспорта» Елена Бурмистрова сообщила о том, что компания получила новые заявки на поставки российского газа от европейских предпринимателей «в среднесрочной перспективе на 50 млрд кубометров, поставить которые при существующей транспортной схеме невозможно». Конкретной даты, с которой ожидается увеличение российского газового экспорта, Бурмистрова не называла, но стоит отметить, что названный ею объем почти точно совпадает с мощностью строящегося магистрального газопровода «Северный поток — 2». Это означает, что газовые компании Европы, в отличие от ее политиков, считают СП-2 для себя коммерчески выгодным и необходимым. С другой стороны, это может означать и возможность сохранения украинского транзита в долгосрочной перспективе в объемах, которые способны сделать функционирование газотранспортной системы Украины рентабельным. Январская встреча ожидается интересной.