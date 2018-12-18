США: увольнения на недостроенном заводе по производству МОКС-топлива

Вашингтон, , 22:55 — REGNUM 17 декабря стало известно, что почти тысяча сотрудников, ранее задействованных в проекте по строительству завода по производству МОКС-топлива на территории США, получили уведомления об увольнении.

Напомним, что строительство этого завода было предусмотрено условиями СОУП (Соглашения об утилизации оружейного плутония), подписанного США и Россией в 2000 году. В соответствии с ним оружейный плутоний должен был утилизироваться в качестве МОКС-топлива либо в тепловых реакторах, либо в энергетических реакторах на быстрых нейтронах.

Название «МОКС-топливо» — это транскрипция английской аббревиатуры МОХ fuel (Mixed-Oxide), оно состоит из оксидов урана и плутония, которые ведут себя в цепной реакции в активной зоне реактора сходно, хотя и не идентично с традиционным оксидом низкообогащенного урана. Строительство завода по производству МОКС-топлива Россия вела самостоятельно, в США было создано совместное предприятие с участием французской компании Areva (нынешняя Orano) и американской CB & I Project Services Group. Завод в Железногорске Красноярского края был построен в 2015 году, к этому же времени стало очевидно, что американская сторона свои обязательства выполнить не способна — имеющиеся в распоряжении США специалисты не в состоянии освоить эту технологию. 3 октября 2016 года президент России Владимир Путин приостановил действие СОУП до того времени, когда США смогут освоить технологию производства МОКС-топлива.

10 октября 2018 года Национальное управление по ядерной безопасности США выдало предписание о закрытии проекта по строительству МОКС-завода. Общие вложения государственного бюджета в неоконченное строительство составили около 8 млрд долларов США.