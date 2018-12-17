100 дней мэра Якутска: «работает нормально, но делает популистские шаги»

Якутск, , 08:48 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева, избранная главой города 9 сентября, управляет им 100 дней со дня голосования и три месяца с момента инаугурации. За это время она сделала много популистских шагов, но при этом пока не сильно отличилась в решении принципиально важных вопросов, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM политолог, преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов.

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"Пока, на мой взгляд, Сардана Авксентьева делает только довольно популистские шаги, поэтому я не разделяю эйфорию по поводу неё. Помнится, она была в команде Юрия Заболева, который не очень удачно мэрствовал, — отметил эксперт. — Работать начала относительно нормально, пытается заставлять чистить дороги, отменила мероприятия, связанные с празднованием Нового года в мэрии. С одной стороны, это, конечно, популистски, но с другой — тоже правильно: банкеты заменят благотворительностью».

При этом Андрей Данилов обратил внимание, что три месяца — это слишком мало для того, чтобы делать какие-то выводы, но пока Сардана Авксентьева в основном решает только разовые, не глобальные вопросы, и эти шаги потом могут сойти на нет со временем.

«Никто ей, например, не помешает в следующем году устроить праздник в мэрии. И никто не помешает накупить новые внедорожники. Я думаю, это шаги скорее популистские, и люди, и власть это понимают. Если бы она приняла какое-то принципиальное решение, связанное с пополнением бюджета или выделением денег на школы, которые находятся на балансе муниципалитета, или на больницы и прочие социальные учреждения — это было бы решение. Из плюсов могу отметить то, что проезд по городу в общественном транспорте всё-таки снизили на два рубля, и кажется, что это непринципиально, но те, кто часто ездят на автобусе, эту меру оценили», — также сказал эксперт.

Он предлагает не делать скоропалительных выводов, и продолжать наблюдать дальше за действиями мэра Якутска. Пока не в пользу неё, по мнению Андрея Данилова, играет то, что Сардана Авксентьева стала сторонницей «Единой России».

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«Это наводит на определённые мысли. Мы же знаем, в чём кроется корень зла. Плюс ещё она баллотировалась от одной партии, а, оказывается, является сторонницей другой. Это, мягко говоря, ветрено с её стороны. Однако вполне возможно и то, что на неё действительно могли оказать давление. У нас любят заставить вступить в «Единую Россию» или поддерживать партии. В любом случае ей для эффективной работы надо как-то контактировать с парламентским большинством и большинством в правительстве и гордуме», — обратил внимание политолог.

При этом он не исключает, что Сардана Авксентьева впоследствии может и вступить в «Единую Россию», это, по его мнению, будет даже ожидаемо, потому что мэр Якутска не является членом серьёзной парламентской партии — ЛДПР, «Справедливой России» или КПРФ.

Комментируя действия главы Якутска, Андрей Данилов также отметил, что ей нужно было бы принять какие-то принципиальные меры — например, по улучшению в городе инвестиционного климата или по застройке 17-го квартала.

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«Или хотя бы поставить больше урн в городе — их в городе очень мало, — подчеркнул эксперт. — Надо решать вопросы с городскими дорогами. Много в городе районов, где и на машине-то людям трудно проехать, не то что пройти пешком. Особенно в частном секторе и микрорайнах, где деревянные дома, но даже и в центре города часть дорог заасфальтирована, а часть — нет. Ещё одна проблема — с бродячими собаками, их в городе много. Проблема с бездомными — нужен хотя бы муниципальный вытрезвитель — это её полномочия. Мера в виде ограничения времени продажи алкоголя не работает — тот, кто хочет выпить, алкоголь найдёт. Человек, который перебрал, может полчаса полежать на морозе и лишиться конечностей или умереть, с этим надо тоже что-то решать. Опять же, благоустройство улиц — урны, тротуары и так далее, вопросов на самом деле очень много, но общественники не стараются их поднимать и заняты решением того, что не принципиально для жизни города — переименованиями какими-то и прочее».

Серьёзным шагом Сарданы Авксентьевой Андрей Данилов назвал меры по отношению к укладывавшей асфальт в снег компании, особенно на фоне того, что основная проблема Якутска — это дороги: «пробки у нас уже и зимой появляются, несмотря на то, что многие жители региона пользуются машинами только в тёплое время года — поддерживать в работе автомобиль в — 40 очень сложно и дорого». Политолог также рекомендовал новому мэру Якутска бороться с нехваткой парковочных мест и уплотнительной застройкой.

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«Все стараются строить дома в центре города, на месте старой «деревяшки» возникает 12-этажное здание, которое загораживает свет всем вокруг. Надо развивать близлежащие городские территории, у нас мест очень много — 17 квартал, Сайсары, Марха, Хатассы. У нас места очень много на самом деле, а центр очень загружен. Все государственные учреждения, федеральные, республиканские, городские — находятся в центре. Выведите десяток министерств на окраины города — дышать легче станет», — уверен эксперт.

Отдельное внимание он обратил на нормативы расстояния от учреждений образования детей до мест торговли сигаретами и алкоголем, которые в Якутске составляют 300−500 метров. Итогом этого запрета, а также существенных ограничений времени продажи алкоголя, считает эксперт, становится развитое бутлегерство — заказать алкоголь можно легко, просто позвонив — и распространения контрафактного спиртного.

«Тот закон, который был принят при Егоре Борисове, абсолютно неэффективен, он направлен на крупные торговые сети. Зато в итоге развилось бутлегерство и растут продажи палёной продукции, с этим нужно тоже что-то делать. Да, детей нужно ограждать от пагубных привычек, но и подходить к этому нужно иначе — в воспитании больше дело, чем в простом запрете. Эти вопросы в какой-то мере в ведении мэрии, тем более если речь идёт о расстоянии от магазинов и детских садов. У нас город не такой большой, чтобы отмерять по 300 — 500 метров от школы, чтобы не продавать сигареты. Кто хочет курить — тот будет курить, и 300 метров пройдёт», — подытожил Андрей Данилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, баллотировавшаяся в главы столицы Якутии от «Партии возрождения России» Сардана Авксентьева в своей предвыборной программе обещала отказаться от заграничных командировок мэра и выездов городских делегаций за пределы республики и страны. Помимо этого, она уверяла избирателей в том, что стоящие на балансе мэрии дорогие внедорожники выставит на торги, инаугурации, пышные приёмы и корпоративные праздники — отменит, а стоимость проезда в общественном транспорте — снизит. Последние три обещания Авксентьева выполнила — три автомобиля Toyota Land Cruiser находятся в процессе продажи, банкет мэрии за 1,1 млн рублей отменён, а проезд в городских автобусах подешевел на два рубля. Кроме того, Сардана Авксентьева пресекла финансирование визита в Якутск модного шубного модельера, на который из бюджета города собирались потратить 800 тыс. рублей, а также финансирование показа балета «Корсар» (1,5 млн рублей).

Тем не менее, жители Якутска были недовольны тем, что Сардана Авксентьева вступила в ряды сторонников «Единой России». Мэру пришлось оправдываться перед горожанами, объясняя, что членом партии она не является, на её работе это не отразится и такой шаг будет даже полезен с точки зрения эффективности взаимодействия с крупными чиновниками и депутатами, являющимися представителями правящей партии. Эксперты предполагают, что поддержать «Единую Россию» Сардана Авксентьева была вынуждена из-за давления сверху.