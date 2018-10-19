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«У нас новая Чудо-женщина»: соцсети о главе Якутска

Общество

Пользователей обрадовало решение Сарданы Авксентьевой разорвать контракт с подрядчиком, который укладывал асфальт поверх снега

«У нас новая Чудо-женщина»: соцсети о главе Якутска
Иллюстрация: Скриншот страницы Pikabu
Юзеры одобрительно отнеслись к новому мэру Якутска Сардане Авксентьевой

Якутск, 19 октября 2018, 12:53 — REGNUM  Новый мэр Якутска Сардана Авксентьева вновь оказалась в центре внимания социальных сетей. В своём Instagram она заявила, что с подрядчиком, который укладывал асфальт прямо поверх снега, расторгнут все контракты, а саму контору внесут в список неблагонадёжных. Такая реакция мэра на ситуацию и другие её действия приводят пользователей в восторг.

https://www.instagram.com/p/BpED_NSHstE/

Запись по этому поводу на Pikabu собрала уже более 12 тыс. одобрительных голосов, а саму Авксентьеву называют «Чудо-женщиной» и пишут, что её нужно занести в красную книгу.

Юзеры одобрительно отнеслись к новому мэру Якутска Сардане Авксентьевой
Иллюстрация: Скриншот страницы Pikabu
Юзеры одобрительно отнеслись к новому мэру Якутска Сардане Авксентьевой

https://twitter.com/DerArto/status/1053136941359730688

Впрочем, некоторые юзеры с подозрением относятся к новому мэру. По их мнению, не может всё «так прекрасно» складываться. Кто-то считает, что Авксентьева скоро «выдохнется»; другие предполагают, что её «подсидят» или подставят.

«Интересно, как быстро она выдохнется? Вот просто не верится, что все так прекрасно», — пишет Kursorn.

«Мне кажется, скорее подсидят ее или подставят. Пришел к мысли, что хорошие люди в правительстве всё-таки появляются, просто их быстро гасит система», — отмечает Grosses.

«Вам бы охраны побольше, берегите себя. Вы нужны Якутску», — предостерегает Даниил.

Напомним, Сардана Авксентьева привлекла к себе внимание пользователей соцсетей после того, как пообещала в своём Instagram продать внедорожники мэрии Якутска. После её избрания юзеры стали внимательно следить за действиями нового мэра, о которых она активно сообщает в своём профиле. Например, ещё одним обсуждаемым решением Авксентьевой стало распоряжение не тратить 800 тыс. рублей на приглашение мехового модельера Ирины Крутиковой в рамках ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии», а направить средства на закупку воздухоочистителей для начальных классов городских школ.

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