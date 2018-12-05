Мэр Якутска вынуждена снова оправдываться перед избирателями

Якутск, , 06:00 — REGNUM Глава столицы Якутии Сардана Авксентьева, дававшая во время своей предвыборной кампании обещание отменить командировки за границу на бюджетные деньги, отправилась в Японию. Мэр оправдывает себя перед избирателями тем, что отказ от участия в этой поездке был бы нарушением субординации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Моя поездка в Японию обусловлена подписанным распоряжением главы республики о составе официальной делегации Якутии. Отказ от участия означал бы, во-первых, нарушение субординации, что недопустимо в любой работе, во-вторых — неуважение к принимающей стороне. Работа с потенциальными инвесторами по проектам, которые могут быть реализованы в городе, конечно, подразумевает личное участие в переговорах главы муниципального образования», — цитирует Сардану Авксентьеву News.Ykt.ru.

Мэр Якутска также заверила, что пресекла визиты за границу чиновников окружной администрации города. По словам Авксентьевой, отменены были пять командировок — на Аляску, в Испанию, Канаду и Китай, на отказе от этих поездок мэрия сэкономила порядка 1,5 млн рублей.

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"В проекте бюджета 2019 года командировочные расходы делегаций города за пределы республики сокращены в общей сложности на 4,4 млн руб., представительские расходы — на 4,9 млн рублей», — подчеркнула мэр Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, баллотировавшаяся в главы столицы Якутии от «Партии возрождения России» Сардана Авксентьева в своей предвыборной программе обещала отказаться от заграничных командировок мэра и выездов городских делегаций за пределы республики и страны. Помимо этого, она уверяла избирателей в том, что стоящие на балансе мэрии дорогие внедорожники выставит на торги, а инаугурации, пышные приёмы и корпоративные праздники — отменит.

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Напомним, что последние два обещания Авксентьева выполнила — три автомобиля Toyota Land Cruiser находятся в процессе продажи, а банкет мэрии за 1,1 млн рублей отменён по поручению главы Якутска. Кроме того, Сардана Авксентьева пресекла финансирование визита в Якутск модного шубного модельера, на который из бюджета города собирались потратить 800 тыс. рублей, а также финансирование показа балета «Корсар» (1,5 млн рублей).

Тем не менее, жители Якутска были недовольны тем, что Сардана Авксентьева вступила в ряды сторонников «Единой России». Мэру пришлось оправдываться перед горожанами, объясняя, что членом партии она не является, на её работе это не отразится и такой шаг будет даже полезен с точки зрения эффективности взаимодействия с крупными чиновниками и депутатами, являющимися представителями правящей партии. Эксперты предполагают, что поддержать «Единую Россию» Сардана Авксентьева была вынуждена из-за давления сверху.

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