Мэр Якутска в рядах сторонников ЕР: «"Едросы» не примут, народ не простит»

Якутск, , 09:09 — REGNUM Глава столицы Якутии Сардана Авксентьева до своего участия в выборах от «Партии возрождения России» работала в штабе «Единой России» и знает политическую кухню этой партии изнутри. Об этом заявил лидер регионального отделения ЕР Сахамин Афанасьев, комментируя появление мэра Якутска в рядах сторонников правящей партии.

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«Сардана Владимировна в политических, технологических кругах известная личность. Она известна как организатор многих избирательных кампаний с 2000-х годов, при том как удачливый и побеждающий. Не секрет, что она руководила штабом Бысыгысова (глава Мирнинского района Якутии Виталий Бысыгысов — прим. ИА REGNUM ), входила в различные штабы ЕР. Политическую кухню, платформу ЕР она знает изнутри. Я приветствую всех, кто вступает в сторонники или члены партии, независимо, какую должность занимают или социальный статус. Люди взрослые — и делают осознанный выбор, с какой командой решать принятые обязательства в случае избрания на выборную должность», — цитирует Сахамина Афанасьева ИА ТайгаПост.

Издание делает вывод, что в «Единой России» Сардану Авксентьеву явно ждали.

«Без ЕР руководителю никуда, она для дела, наверно, записалась в сторонники. Надо же как-то работать, находить компромисс. Меня тоже записывали в сторонники, хотя сам никогда не стремился туда. А в партию уже не вступил принципиально», — комментируют жители республики решение мэра Якутска.

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«Она не вступит в партию, — уверен в Сардане Авксентьевой политолог и журналист Виталий Обедин. — Это и было предметом торга с сентября, когда Айсен Николаев в ночь с 9 на 10-е поставил требование: раз уж победила — вступай. Тогда она отказалась. Потом торг продолжился: в сторонники согласилась, в партию отказалась. Я категорически не одобряю ее решение. Я считаю, что проявив твердость, она не спровоцировала бы войну на уничтожение, но заставила бы с собой ещё больше считаться».

Общественность Якутии решение мэра Якутска вступить в ряды сторонников «Единой России» также не поддержала.

«Единственная сила Авксентьевой — народная поддержка, и её она сливает в унитаз. Едросы её не примут, а народ не простит», — уверен редактор YKTIMES.RU Владимир Нифонтов.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия взбудоражена тем, что глава столицы республики Сардана Авксентьева, в сентябре избравшаяся при поддержке «Партии возрождения России», записалась в сторонники «Единой России». Пока якутяне негодуют по этому поводу, эксперты и знающие политическую кухню изнутри люди пытаются объяснить этот шаг мэра давлением сверху, но сама Авксентьева о смене своей политориентации пока молчит.