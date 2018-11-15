Мэр Якутска пресекла финансирование показа балета «Корсар»

Якутск, , 07:37 — REGNUM «Агентство культуры и художественного образования» Якутска собиралось организовать и провести в городе показ балета «Корсар», объявив аукцион в 1,5 млн рублей на закупку этих услуг. Мэр города Сардана Авксентьева не согласилась с расходами на эти цели, отметив, что лучше потратить эти деньги на поддержку городских школ искусств и библиотек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Признаюсь, я с большим уважением отношусь к творчеству Шарля Адольфа Адана и к классическому балету в целом. Однако у сферы культуры и художественного образования города, за нормальное функционирование и развитие которой в том числе отвечает указанное агентство, есть немало других животрепещущих вопросов, которые требуют внимания и ресурсов, в том числе финансовых», — написала Сардана Авксентьева в своём Instagram.

Мэр Якутска пригласила для беседы руководителя «Агентства культуры и художественного образования» Якутска Антониду Корякину, и после обсуждения вопроса финансирования показа балета «Корсар» был сделан вывод, что лучше направить 1,5 млн рублей на другие цели.

«Сэкономленные средства направим Окружному центру народного творчества, Центральной библиотечной системе, двум детским школам искусств в городе и одной ДШИ в Табаге — на обновление материальной базы», — проинформировала Авксентьева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Якутска распорядилась отменить закрытый шубный показ, на который из бюджета города собирались выделить 800 тыс. рублей. Эти затраты были заложены в рамках проведения ежегодного республиканского фестиваля «Зима начинается в Якутии». Деньги были приготовлены для оплаты визита в Якутск шубного модельера.

«Я не думаю, что это прямо связано с целями и задачами данного фестиваля. Если нам нужны показы моделей меховых изделий — пожалуйста, привлекайте местных производителей. Но с подобными излишествами нужно заканчивать», — высказала мнение Сардана Авксентьева.