Якутск сэкономит 800 тыс. рублей, отказавшись от визита шубного модельера

Якутск, , 06:57 — REGNUM В мэрии Якутска будет проводиться оптимизация бюджетных расходов, и её началом стало сокращение затрат на проведение ежегодного республиканского фестиваля «Зима начинается в Якутии». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы республики, из сметы расходов по распоряжению главы города Сарданы Авксентьевой убрали пункт о закрытом показе шубного модельера из Москвы. Визит модельера в Якутск обошёлся бы в 800 тыс. рублей.

Читайте также: Представительские автомобили мэрии Якутска продадут в течение месяца

«Я не думаю, что это прямо связано с целями и задачами данного фестиваля. Если нам нужны показы моделей меховых изделий — пожалуйста, привлекайте местных производителей. Но с подобными излишествами нужно заканчивать», — распорядилась Сардана Авксентьева.

По её словам, оптимизация бюджетных расходов затронет и обеспечение деятельности главы городского округа. Вносить изменения в бюджет будет департамент финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, Сардана Авксентьева была избрана мэром Якутска 9 сентября от «Партии возрождения России». В своей предвыборной программе она обещала выставить на торги внедорожники, стоящие на балансе мэрии, сократить расходы на содержание главы Якутска, отменить инаугурации, пышные приёмы и корпоративные праздники, отказаться от заграничных командировок мэра, выездов городских делегаций за пределы республики и страны.