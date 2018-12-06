Экс-президент Литвы Паксас заявил, что «обсудил с Путиным Калининград»

Вильнюс, , 18:12 — REGNUM Депутат Европарламента от Литвы, экс-президент Роландас Паксас, которого литовские политики и СМИ все последние дни критикуют за поездку в Москву и встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сегодня, 6 декабря со звал пресс-конференцию, которую анонсировал как «итоги встречи с Владимиром Путиным», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Паксас заявил, что «неожиданно встретился с Владимиром Путиным» после переговоров президента России с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Я сказал, что народ Литвы не желает войны, о чём я и писал на прошлой неделе. Я ставлю для себя цель убедить европейцев, думающих людей, что с Россией можно, нужно, выгодно и мудро общаться. А не наоборот — строить стены», — рассказывал Паксас на созванной пресс-конференции. По его словам, одной из центральных тем беседы стали взаимоотношения Литвы с Калининградской областью, которые, по словам Паксаса, должны перейти на «качественно новый уровень». Паксас заявил, что готов отправиться на встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы убедить его, что отношения между Востоком и Западом «стали теплее».

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На конференции Паксаса спросили, есть ли у него доказательства встречи с Владимиром Путиным, на что политик сказал: «Сделал селфи».

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Как пишет литовское агентство BNS, за визит в Москву Паксаса раскритиковал уже премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

«Я понял бы, если бы это было частное лицо, но это представляющий Литву член Европарламента. Это совершенно неудачное и несвоевременное решение, попытка внести разлад в нашу внешнюю политику, и уже не только Литвы, но и если иметь в виду отношения ЕС и России», — заявил Сквернялис.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Роландас Паксас провёл переговоры с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, где обсудили в том числе создание неформальной рабочей группы ЕП-Госдума. После этого он встретился с главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, где обсудил отношения Евросоюза с Россией, высказав критику в адрес апологетов разговора с Россией «с позиции силы».

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