«Такое дерьмо съест только Паксас»: в Литве скандал после визита в РФ

Вильнюс, , 12:29 — REGNUM Литовские политики ожидаемо резко раскритиковали депутата Европарламента от Литвы, экс-президента Роландаса Паксаса, за его поездку в Россию и встречу с российскими политиками, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 декабря. Паксас накануне 4 декабря провёл переговоры с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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«Должен сказать, что Роландас Паксас не представляет ни Европарламент, ни тем более Евросоюз, хотя и стоит на фоне флага ЕС. О чём Паксас говорил в Москве — сложно сказать. Он не подписал письмо едва ли не сотни членов ЕП, реагирующих на агрессивные действия России против украинских судов в Чёрном море (так в тексте — прим. ИА REGNUM ). По поводу согласия Паксаса с предложением русских создать «неформальную рабочую группу» (Европарламент-Госдума — прим. ИА REGNUM ) могу сказать, что это пустая затея. Разве что кому-то уже пообещали кредиты или другие денежные призы Кремля», — написал на своей странице в социальной сети Facebook другой депутат Европарламента от Литвы, либерал Пятрас Ауштрявичюс.

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«Паксас даже не скрывает своих связей с русскими», — недоумевает депутат сейма Литвы от консерваторов Кястутис Масюлис.

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«Такое дерьмо может съесть только Паксас: «Володин на встрече с Паксасом также подчеркнул, что Россия не устраивала бы военных учений в Калининграде, если бы не активность НАТО у российской границы». Но эта марионетка-буратино очень подходит для распространения дезинформации для литовского потребления», — пишет в Facebook другой литовский консерватор, депутат сейма Арвидас Анушаускас.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Роландас Паксас провёл переговоры с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, где обсудили в том числе создание неформальной рабочей группы ЕП-Госдума. После этого он встретился с главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, где обсудил отношения Евросоюза с Россией, высказав критику в адрес апологетов разговора с Россией «с позиции силы».