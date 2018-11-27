Россия выяснила, кто стоит за провокацией Киева: Радио REGNUM

Москва, 27 ноября 2018, 08:00 — REGNUM
- Сотрудники ФСБ выяснили, по чьему заданию действовали корабли Украины;
- Трамп высказался об инциденте в Керченском проливе;
- Литовский суд постановил, что член горсовета Клайпеды нарушил присягу;
- Эстония планирует устроить слежку за населением;
- Смольный не сможет отменить парад в честь 75-летия снятия блокады.
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