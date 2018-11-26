Минобороны Эстонии просит «развязать руки» для слежки за населением

Таллин, , 18:10 — REGNUM В Эстонии разработан законопроект, который подразумевает расширение полномочий министерства обороны в сфере сбора информации об интересующих его лицах, сообщает rus.err.ee. В случае принятия закона, военное ведомство получит право привлекать для этой цели людей к тайному сотрудничеству, использовать подставные данные и конспиративные приемы, а также вести секретную слежку.

Официальное объяснение министерства — закон поможет устранить ограничения, которые не позволяют силам обороны эффективно получать необходимые данные при проверке людей, которые поступают на военную службу или сотрудничают с ведомством.

Если закон будет принят, то слежку можно будет организовывать без санкции суда. Единственное ограничение — необходимо сообщать о факте слежке министру обороны или представителям главной спецслужбы страны — полиции безопасности.