Смольный не имеет права отменять парад в честь 75-летия снятия блокады

Санкт-Петербург, , 00:15 — REGNUM Решение о проведении парада на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в день 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады принималось на федеральном уровне. Поэтому власти Санкт-Петербурга не имеют полномочий его отменять. Это следует из ответа чиновников Смольного на обращение одной из жительниц Санкт-Петербурга, обнародованного в социальной сети Facebook.

Напомним, группа общественных деятелей Петербурга в открытом письме обратилась к врио губернатора Александру Беглову с просьбой не проводить военный парад, называя его неуместным «в День блокадной памяти и скорби».

В Смольном напомнили петербурженке, которая была среди подписантов коллективного обращения, что дата, которая отмечается 27 января, входит в городской перечень праздников и памятных дат. Однако парад — прерогатива федеральной власти.

«Организация и проведение военного парада, приуроченного ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, осуществляется Министерством обороны Российской Федерации. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга не наделены контрольными и надзорными полномочиями в отношении федеральных органов власти», — сообщается в официальном ответе.

Документ подписал начальник отдела рассмотрения обращений по общим вопросам Управления по работе с обращениями граждан администрации Санкт-Петербурга Рейтер И.В.

Как сообщила ранее пресс-служба Западного военного округа, парад 27 января 2019 года пройдет на Дворцовой площади с участием свыше 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.

Блокадники и представители ряда политических партий выступили в поддержку проведения парада, поскольку день снятия блокады для жителей и защитников Ленинграда был не «днем скорби», а праздником победы над врагом.

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