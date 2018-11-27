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ФСБ: За украинской провокацией стоит СБУ

Политика

Действия украинских кораблей координировали сотрудники СБУ

Москва, 27 ноября 2018, 00:57 — REGNUM  Координацию украинских кораблей, задержанных российскими пограничниками 25 ноября в Керченском проливе, осуществляли два сотрудника СБУ, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Один из задержанных, оперуполномоченный Главного управления военной контрразведки СБУ Андрей Драч, признался, что экипажи украинских кораблей нарушили российскую границу сознательно и специально игнорировали предупреждения сотрудников погранслужбы. Он добавил, что деятельность украинских кораблей координировали два сотрудника СБУ, находившиеся непосредственно на кораблях.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» — нарушили российскую границу, подойдя к Керченскому проливу. Все корабли были задержаны и отбуксированы в Керчь, так как игнорировали предупреждения и требования российских пограничников. В ходе задержания по украинским кораблям был применен огонь: трое моряков получили ранения.

После инцидента, 26 ноября, Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в стране на 30 дней. Это дает украинским властям особые полномочия, «необходимые для предотвращения угрозы».

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