Литовский суд постановил, что Титов нарушил присягу

Клайпеда, Литва, , 17:17 — REGNUM Верховный административный суд Литвы сегодня, 26 ноября, открыл возможность вынесения импичмента члену горсовета Клайпеды от партии Союз русских Литвы Вячеславу Титову. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, коллегия судей приняла решение признать Титова виновным в нарушении присяги и Конституции за его слова о том, что лидер так называемых «лесных братьев», расстрелянный по приговору советского суда в середине 50-х годов прошлого века за убийства гражданского населения, Альфредас Раманаускас-Ванагас — ответственен за гибель по меньшей мере 8 тыс. гражданских лиц. Эти слова, которые Титов позднее подкреплял решением советского суда, названы грубым нарушением присяги и Конституции.

Раманаускас-Ванагас в Литве считается национальным героем, борцом с советской властью, а парламент Литвы приравнял его к главе государства.

Судебное решение позволяет горсовету Клайпеды голосовать по вопросу отстранения Титова от должности. Сам Титов обвинения не признаёт, предъявляя различные свидетельства о том, что Раманаускас-Ванагас причастен к убийствам мирных жителей и Холокосту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал стартовал после рассмотрения горсоветом Клайпеды вопроса установки мемориальной доски одному из лидеров послевоенных так называемых «лесных братьев» Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Титов прямо во время рассмотрения этого вопроса высказался резко против такой инициативы, заявив, что документальные свидетельства говорят о том, что «лесные братья» и лично Раманаускас-Ванагас повинны в гибели тысяч мирных граждан. Конкретно Ванагас, по словам Титова, лично ответственен за гибель восьми тысяч мирных жителей, в том числе и детей.

После такого заявления у стен самоуправления прошёл стихийный митинг, политика осыпали мукой, а один из митингующих напал на Титова — драку остановила полиция.

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