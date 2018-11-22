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Россия «угрожает» выборам в Европарламент: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 17:00

Россия «угрожает» выборам в Европарламент: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 22 ноября 2018, 17:00 — REGNUM  

Следующий выпуск слушайте в 20:00 (мск).

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/897.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ и Япония — в ожидании переговоров, Турция — поставок С-400: Радио REGNUM

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