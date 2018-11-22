Россия «угрожает» выборам в Европарламент: Радио REGNUM

Москва, 22 ноября 2018, 17:00 — REGNUM
- Еврокомиссар заявила о готовящейся атаке на выборы в Европарламент;
- В Италии считают, что стабильность в Ливии невозможна без России;
- Рим призвали подключаться к восстановлению Сирии;
- США поддерживают межкорейские железнодорожные проекты;
- В Литве новая главная тема дискредитации власти.
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