КНДР и Южная Корея построили железную дорогу в демилитаризованной зоне

Сеул, , 15:38 — REGNUM Северная и Южная Корея завершили строительство железной дороги на границе двух стран в демилитаризированной зоне в провинции Канвон. Данная железная дорога стала уже третьей — две другие расположены на западном и восточном побережьях.

Как сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо, КНДР и Южная Корея с октября вели работы по разминированию зоны строительства и раскопки в поисках тел солдат, погибших во время войны 1950−1953 годов. Затем с южнокорейской стороны в короткие сроки была построена ветка длиной 1,7 километра до линии демаркации границы. В свою очередь, КНДР также завершила строительство дороги, и они были соединены.

Эксперты полагают, что новая железная дорога облегчит археологические раскопки на месте древнего дворца времён династии Когурё Х века, а также позднее станет частью магистрали от столицы Республики Корея Сеула до северокорейского города Вонсана.

Ранее спецпредставитель Южной Кореи Ли До Хун по итогам встречи с куратором политики США на Корейском полуострове Стивеном Бигэном сообщил, что США всецело поддерживают межкорейские железнодорожные проекты.