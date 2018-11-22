Лавров призвал Италию подключаться к восстановлению Сирии

Рим, , 15:40 — REGNUM Активнее помогать Сирии восстановиться после войны призвал Италию и другие страны Запада глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью итальянскому информационному агентству AGI.

Он отметил, что Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, появляются условия для массового возвращения беженцев. Это актуально для Италии, в которую хлынул поток мигрантов.

«Призываем Рим, других западных партнеров активнее и без предварительных условий подключаться к процессу восстановления разрушенной инфраструктуры Сирии», — сказал Лавров.

Он добавил, что вокруг Средиземного моря есть много очагов напряженности, которые возникли из-за «смены неугодных режимов» и навязывания народам чуждых им рецептов развития.

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