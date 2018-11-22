Глава МИД Италии: стабильность в Ливии невозможна без России

Триполи, , 15:46 — REGNUM Стабильность в Ливии невозможно обеспечить без диалога с Россией, заявил в четверг, 22 ноября, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези, передает информагентство Askanews.

Италия является частью НАТО и союзником США, но решить вопрос без участия России невозможно, Россия во всех своих «исторических версиях» от империи до федерации сохраняла «интерес» к Средиземноморью, что и неудивительно, сказал Моаверо Миланези.

Что касается роли Франции в решении ливийского вопроса, то между двумя странами существует «нормальная конкуренция», но есть общее желание решить проблему политическим путем, отметил министр.