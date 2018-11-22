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Глава МИД Италии: стабильность в Ливии невозможна без России

Политика

Энцо Моаверо Миланези считает, что конкуренция между Италией и Францией за ключевую роль в решении ливийской проблемы «нормальна»

Триполи, 22 ноября 2018, 15:46 — REGNUM  Стабильность в Ливии невозможно обеспечить без диалога с Россией, заявил в четверг, 22 ноября, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези, передает информагентство Askanews.

Италия является частью НАТО и союзником США, но решить вопрос без участия России невозможно, Россия во всех своих «исторических версиях» от империи до федерации сохраняла «интерес» к Средиземноморью, что и неудивительно, сказал Моаверо Миланези.

Что касается роли Франции в решении ливийского вопроса, то между двумя странами существует «нормальная конкуренция», но есть общее желание решить проблему политическим путем, отметил министр.

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Гражданская война в Ливии
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