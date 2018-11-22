Еврокомиссар в Литве заявила о готовящейся атаке на выборы в Европарламент

Вильнюс, , 16:20 — REGNUM Евросоюз должен мобилизовать все свои силы для отражение возможной информационной и даже кибернетической атаки, которая непременно произойдёт со стороны России накануне выборов в Европарламент, которые пройдут весной 2019 года. Об этом сегодня, 22 ноября, находясь с визитом в Вильнюсе заявила еврокомиссар по вопросам юстиции, правам потребителей и равенства полов Вера Юрова (делегирована Чехией), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, все члены ЕС уже получили конкретные рекомендации о том, на что необходимо обращать внимание накануне выборов и как себя вести во время таких «атак».

Для Литвы, заявила Юрова во время своей пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте, это особенно актуальный вопрос, как для страны, ранее входящей в состав СССР и значит наиболее подверженной «российской пропаганде».

Ранее в Литве заявляли, что Россия неперменно попытается оказать влияние на выборы президента Литвы и выборы в органы местных самоуправлений, которые также пройдёт в 2019 году. Ещё до этого в Литве заявляли о непременной скорой агрессии со стороны России и подготовки нападения во время учений «Запад-2018». Когда этого не произошло, в Литве заявили, что это только потому, что страна продемонстрировала решительность и готовность отпора «оккупантам».